NBA, Quincy Olivari firma un contratto di sponsorizzazione con Curry Brand

Il giovane talento dei Los Angeles Lakers, Quincy Olivari, ha recentemente siglato un accordo di sponsorizzazione con Curry Brand, il marchio di abbigliamento sportivo fondato dalla stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry. Questo passo rappresenta un momento significativo nella carriera emergente di Olivari, sottolineando il suo potenziale e l’influenza che Curry ha avuto su di lui.

Il ‘vecchio’ incontro tra Olivari e Curry in preseason

Durante una partita di preseason contro gli Warriors, Olivari aveva avuto l’opportunità di incontrare il suo idolo, Stephen Curry. In quell’occasione, Curry gli aveva regalato un paio di scarpe autografate, un gesto che ha profondamente commosso il giovane giocatore. Olivari, in quella particolare occasione, aveva avuto solo parole al bacio per il nativo di Akron:

“È stato assurdo, lo amo da quando sono alle medie. Non so cosa dire, mi ha detto ‘sono un tuo fan’, e io sono un suo tifoso da sempre.”

Questo incontro ha avuto un impatto significativo su Olivari, che ha sempre ammirato Curry e il suo stile di gioco. La firma del contratto con Curry Brand non solo rafforza il legame tra i due atleti, ma offre anche a Olivari l’opportunità di rappresentare un marchio associato a uno dei giocatori più influenti della NBA moderna. Per Curry Brand, invece, l’inclusione di Olivari nel loro personale roster di atleti rappresenta un investimento in un giovane promettente che incarna i valori del marchio: dedizione, passione e eccellenza sul campo.

