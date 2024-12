Jaylen Brown multato dalla NBA per gesto inappropriato durante la partita contro i Pistons

La NBA ha sanzionato Jaylen Brown, guardia dei Boston Celtics, con una multa di 25.000 dollari per aver compiuto un gesto inappropriato durante la partita contro i Detroit Pistons. L’incidente è avvenuto nel primo quarto, quando Brown, dopo una schiacciata su Isaiah Stewart, ha eseguito un gesto di “taglio della gola”.

Durante la conferenza stampa post-partita, Brown ha riconosciuto la sensibilità della lega e dell’Associazione Giocatori riguardo a tali gesti, anticipando la possibilità di una sanzione. Queste le sue parole a riguardo:

“Penso che la NBA e la PA siano sensibili riguardo a questi gesti, quindi devo essere consapevole di ciò”.

Brown, 28 anni, sta disputando una stagione di alto livello, con una media di 25.2 punti, 6.4 rimbalzi e 4.6 assist in 17 partite giocate in regular season. Nel corso della sua carriera con i Celtics, sta viaggiando invece con 18.8 punti, 5.3 rimbalzi e 2.5 assist in 557 partite.

La NBA, come ribadito dallo stesso Brown, mantiene una politica rigorosa contro gesti e comportamenti inappropriati sul campo. Questo approccio mira a preservare l’integrità del gioco e a promuovere il rispetto reciproco tra atleti e pubblico, con la Lega da sempre attenta La NBA a monitorare e disciplinare comportamenti che non rispecchiano gli standard professionali attesi.

