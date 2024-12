La NBA torna in Cina: Nets e Suns si sfideranno a Macao nella preseason 2025

Dopo oltre cinque anni di assenza, la NBA ha annunciato il suo ritorno in Cina con due partite di preseason tra i Brooklyn Nets e i Phoenix Suns, previste per il 10 e il 12 ottobre 2025 presso la Venetian Arena di Macao.

Questa decisione segna una significativa ripresa dei rapporti tra la lega e il mercato cinese, interrotti nel 2019 a seguito di una controversia politica. All’epoca, un tweet dell’allora general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey, a sostegno delle proteste di Hong Kong, aveva portato a una sospensione delle trasmissioni delle partite NBA in Cina e a una significativa perdita di introiti.

La NBA torna in Cina: perché la scelta di Macao e dei Brooklyn Nets

La scelta di Macao come sede delle partite rappresenta un passo strategico per testare il terreno in vista di un possibile ritorno della NBA nella Cina continentale. Macao, pur essendo una regione amministrativa speciale come Hong Kong, offre un ambiente più controllato e in linea con le direttive di Pechino. Inoltre, la città sta cercando di diversificare la propria economia, storicamente basata sul gioco d’azzardo, puntando su eventi sportivi e culturali per attrarre un pubblico internazionale.

I Brooklyn Nets, di proprietà di Joe Tsai, co-fondatore di Alibaba, hanno svolto un ruolo chiave nel riavvicinamento tra la NBA e la Cina. Tsai ha mediato durante la crisi del 2019 e la partecipazione dei Nets a queste partite riflette il suo impegno nel rafforzare i legami tra la lega e il mercato cinese.

Il mercato del basket in Cina

La NBA ha una lunga storia di partite internazionali, con l’obiettivo di promuovere il basket a livello globale. Le partite in Cina rappresentano una parte cruciale di questa strategia, dato l’enorme seguito del basket nel paese, stimato tra i 300 e i 450 milioni di appassionati. Questo ritorno in Cina non solo offre alla NBA l’opportunità di riconquistare un mercato chiave, ma consente anche ai fan cinesi di riavvicinarsi al basket professionistico americano. Le partite tra Nets e Suns a Macao potrebbero aprire la strada a ulteriori eventi in altre città cinesi, segnando una nuova era di cooperazione e scambio culturale attraverso lo sport.

