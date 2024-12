NBA, i Milwaukee Bucks smentiscono un possibile addio di Antetokounmpo

Dopo un inizio di stagione deludente con un record di 2 vittorie e 8 sconfitte, i Milwaukee Bucks hanno inevitabilmente dovuto affrontare una serie di speculazioni riguardo al futuro della loro stella, Giannis Antetokounmpo. Alcune squadre avrebbero contattato i Bucks per sondare la disponibilità del due volte MVP. La risposta della dirigenza è stata chiara:

“Vivete in un mondo di fantasia”.

Questa ferma posizione sottolinea l’intenzione dei Bucks di mantenere Antetokounmpo come pilastro della franchigia. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha mostrato segnali di ripresa, migliorando il proprio record e puntando a consolidare la propria posizione nella Eastern Conference. Il greco, legato peraltro ai Bucks da un contratto pluriennale, ha più volte espresso il suo impegno verso la squadra e la città di Milwaukee. Tuttavia, ha anche sottolineato l’importanza di competere per il titolo, lasciando intendere che il suo futuro dipenderà dalla capacità della franchigia di rimanere competitiva ai massimi livelli.

La dirigenza dei Bucks è consapevole dell’importanza di costruire un roster capace di supportare Antetokounmpo nella corsa al titolo. L’arrivo di Damian Lillard è stato un passo in questa direzione, ma l’integrazione del play non sembra essere un tassello sufficiente. Inoltre, la squadra sta ancora lavorando per trovare la giusta chimica e massimizzare il potenziale del duo Antetokounmpo-Lillard.

Leggi Anche:

Mercato NBA, i Lakers guardano al futuro: senza LeBron James via anche Anthony Davis?

NBA, Embiid e Drummond ancora out: i Sixers firmano Pete Nance