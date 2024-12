Mercato NBA, i Lakers guardano al futuro: senza LeBron James via anche Anthony Davis?

I Los Angeles Lakers stanno attraversando un periodo difficile, con sei sconfitte nelle ultime otto partite. Questa situazione ha alimentato discussioni sul futuro della squadra, in particolare riguardo a LeBron James e Anthony Davis. Secondo “The Athletic”, se LeBron James decidesse di ritirarsi al termine di questa stagione, Anthony Davis potrebbe chiedere di essere scambiato.

LeBron James, che compirà 40 anni il prossimo 30 dicembre, ha un’opzione giocatore per la stagione 2025-2026. La sua decisione influenzerà significativamente il futuro dei Lakers. Anthony Davis, legato alla squadra fino al 2028, potrebbe non essere disposto a rimanere in una squadra in ricostruzione senza James.

La dirigenza dei Lakers dovrà affrontare decisioni cruciali per il futuro della franchigia. Se James dovesse ritirarsi, potrebbero considerare di scambiare Davis per ottenere giovani talenti e scelte future, avviando così una ricostruzione. Al contrario, se James decidesse di continuare, i californiani potrebbero cercare di rafforzare il roster per competere nell’immediato. La situazione è in continua evoluzione e molto dipenderà dalle scelte del nativo di Akron, ad oggi ancora voglioso di rimanere sui parquet NBA.

Leggi Anche:

NBA, Embiid e Drummond ancora out: i Sixers firmano Pete Nance

NBA, Popovich sta meglio: gli Spurs si preparano al rientro