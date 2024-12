NBA, Embiid e Drummond ancora out: i Sixers firmano Pete Nance

L’emergenza a Philadelphia è tutt’altro che finita. Non solo in termini di record (4-16, il secondo peggiore della intera NBA), ma anche a livello di salute. Anche per questo il president of basketball operations dei 76ers Daryl Morey ha già deciso di muoversi sul mercato ingaggiando con un two-way contract Pete Nance, fratello di Larry Nance Jr. Ad anticiparlo il giornalista Tim Bontemps di ESPN.

The Philadelphia 76ers are signing Pete Nance to a two-way contract, Mark Bartelstein of @PrioritySports confirmed to ESPN. Nance, the younger brother of Hawks big Larry Nance, has been playing for the Cleveland Charge in the G-League. — Tim Bontemps (@TimBontemps) December 3, 2024

Per liberare uno degli slot che ogni franchigia ha per i giocatori two-way (gli altri due sono occupati da Justin Edwards e Jeff Dowtin Jr.), i Sixers hanno deciso di tagliare il contratto della guardia 24enne Lester Quinones. L’aggiunta di Nance è cruciale per. rimpolpare il reparto dei big, particolarmente martoriato dagli infortuni e dalle assenze di inizio stagione in quel di Philadelphia. Andre Drummond è ancora fuori per una distorsione alla caviglia destra, Joel Embiid sembrava tornato ma per motivi personali (o gestione dell’infortunio al ginocchio sinistro) salterà la quinta partita consecutiva.

Da qui la necessità di aggiungere carne al fuoco. E Pete Nance è proprio questo: in G League con i Cleveland Charge stava viaggiando a una media di 18.3 punti, 6.6 rimbalzi, 3.5 assist e 1.9 stoppate a partita. Ha anche giocato in otto partite di NBA con la canotta dei Cavaliers.

