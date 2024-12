NBA, Popovich sta meglio: gli Spurs si preparano al rientro

È dal 2 novembre scorso che di Gregg Popovich sulla panchina dei San Antonio Spurs non c’è neanche l’ombra. Un lieve ictus prima di una partita lo ha costretto a prendersi del tempo e rimettersi in sesto del tutto, rassicurato dalla presenza del fidato vice Mitch Johnson alla guida dei suoi ragazzi. Ora, secondo quanto riporta Sam Amick di The Athletic, Popovich sarebbe sulla strada della completa guarigione. E presto potrebbe tornare a sedersi a bordo parquet e a dare indicazioni a Wembanyama & co.

Al momento non sarebbe ancora stata fissata una precisa timeline per il ritorno dell’allenatore più vincente dell’intera storia NBA. Ma dai corridoi del Texas rimane sempre abbastanza dirompente un dubbio: avrà già allenato la sua ultima partita, dopo quasi 30 anni alla guida della stessa franchigia? Dopotutto, Gregg Popovich ha 75 anni e di soddisfazioni se ne è già tolte parecchie. Sì, rimane un vincente e come tale mai sazio. Ma Padre Tempo arriva per tutti, per chi gioca e per chi gli atleti li schiera sul parquet.

