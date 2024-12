NBA, i Lakers resistono alla rimonta dei Jazz: vittoria sofferta a Salt Lake City

I Los Angeles Lakers hanno inaugurato il loro tour di quattro trasferte con una vittoria al cardiopalma, superando gli Utah Jazz 105-104. Il match si è deciso negli ultimi istanti, con una serie di eventi che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. A 31 secondi dalla fine, i Lakers erano in vantaggio 105-104, grazie a quattro canestri consecutivi di LeBron James, che avevano portato la squadra sul 101-92. Tuttavia, una serie di errori ha permesso ai Jazz di riavvicinarsi, con Walker Kessler che ha ridotto lo svantaggio a un solo punto.

NBA, il timeout di Utah chiamato mentre Sexton stava per segnare il canestro della vittoria

Con pochi secondi sul cronometro, Collin Sexton sembrava aver siglato il canestro del sorpasso per Utah, ma l’allenatore Will Hardy aveva chiamato un timeout proprio mentre Sexton stava per tirare, annullando così il canestro.

Alla ripresa del gioco, la difesa dei Lakers ha triplicato la marcatura su Sexton, costringendolo a perdere il controllo del pallone senza riuscire a tentare un tiro prima della sirena finale. Questo errore ha consegnato la vittoria ai Lakers, che hanno così evitato una sconfitta beffarda.

Lakers-Utah: i numeri di Davis e LeBron

Anthony Davis è stato il protagonista della serata con 33 punti e 11 rimbalzi, mentre LeBron James ha contribuito con 27 punti e 14 assist. Nonostante una serata difficile al tiro da tre punti (7 su 33 complessivi), i Lakers sono riusciti a limitare le palle perse a sole cinque, capitalizzando invece sui 15 turnover dei Jazz, che hanno fruttato 20 punti.

Per Utah, Lauri Markkanen ha guidato l’attacco con 22 punti, seguito da John Collins con 21 punti e 9 rimbalzi. Nonostante una migliore percentuale al tiro (50,6% contro il 44,3% dei Lakers), i Jazz hanno subito la quarta sconfitta consecutiva, complici le numerose palle perse.

Questa vittoria permette ai Lakers di interrompere una serie negativa e di affrontare con maggiore fiducia le prossime sfide in trasferta. Tuttavia, la squadra dovrà lavorare sulla gestione dei finali di partita per evitare rischi inutili e consolidare i risultati positivi.

