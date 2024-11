I Boston Celtics passano allo United Center di Chicago, una vittoria messa in ghiaccio nell’ultimo quarto: i mattatori del successo bianco-verde rispondono al nome di Jayson Tatum, autore di 36 punti, 14 rimbalzi e cinque assist, e Payton Pritchard con il suo record stagionale di 29 punti.

Se la prestazione monumentale di Jayson Tatum è sotto gli occhi di tutti, non è da meno la partita di Payton Pritchard: nell’ultimo quarto ha siglato 19 punti in poco meno di cinque minuti, tra cui la tripla che ha spianato la strada ai Celtics verso la vittoria.

In questa stagione il numero 11 dei Boston Celtics sta trovando sempre più spazio e confidenza nei compagni, frutto anche del duro lavoro e dell’impegno che mette sia sul campo che in allenamento:

Payton Pritchard on this season solidifying that he belongs and can take over at times:

“It really hasn’t changed. My confidence has always been there…Maintaining this balance of a strong believe and showing up every day, working, and keep getting better.”

(: @NBCSCeltics) https://t.co/buJIyLkxr8 pic.twitter.com/b9bCNBOacI

— Bobby Krivitsky (@BobbyKrivitsky) November 30, 2024