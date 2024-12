NBA, Cleveland ribalta Boston e torna alla vittoria con un super Donovan Mitchell

I Cleveland Cavaliers hanno interrotto una serie di due sconfitte consecutive grazie a una prestazione eccezionale di Donovan Mitchell, che ha guidato la squadra a una vittoria per 115-111 contro i Boston Celtics. Mitchell ha iniziato la partita con difficoltà, segnando solo 5 punti nel primo tempo con un modesto 2 su 8 al tiro. Tuttavia, nel secondo tempo ha cambiato marcia, realizzando 10 punti nel terzo quarto e 20 nel quarto, inclusa una serie di 11 punti consecutivi che hanno permesso ai Cavaliers di recuperare uno svantaggio di 14 punti. Queste le parole del play a riguardo:

“Nel terzo quarto, quando Tatum ha iniziato a segnare su di me, ho capito che dovevo intensificare il mio gioco. Non potevo permettere che la squadra subisse un’altra sconfitta.”

Il supporto di Darius Garland, con 22 punti e 8 assist, e le solide prestazioni di Caris LeVert e Georges Niang dalla panchina, sono state fondamentali per il successo della squadra.

Per i Celtics, Jayson Tatum ha guidato l’attacco con 33 punti, mentre Payton Pritchard e Kristaps Porzingis hanno contribuito rispettivamente con 24 e 21 punti. Boston era priva di Jaylen Brown e Derrick White, assenti per malattia e infortunio. Questa vittoria è cruciale per i Cavaliers, che mirano a consolidare la loro posizione nella Eastern Conference.

