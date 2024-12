NBA, James Harden raggiunge le 3.000 triple in carriera: dietro solo a Steph Curry

James Harden, guardia dei Los Angeles Clippers, ha recentemente superato un traguardo significativo nella sua carriera NBA, diventando il secondo giocatore nella storia della lega a realizzare oltre 3.000 tiri da tre punti. Milestone arrivato nel match della notte contro Denver. Questo risultato lo posiziona dietro solo a Stephen Curry dei Golden State Warriors, che detiene il record con 3.782 triple segnate.

La seconda posizione di Harden era già stata raggiunta durante una partita casalinga contro gli Utah Jazz, in cui ha segnato la sua 2.974ª tripla in carriera e superando così Ray Allen, fermo a 2.973. Nonostante questo successo, Harden ha riconosciuto la superiorità di Curry in questa speciale classifica. In un’intervista, ha dichiarato:

“Sono uno dei giocatori con più autostima dell’intera Lega, ma non prenderò mai Steph. E non credo che nessuno lo raggiungerà mai, onestamente. Steph… non so, sa sparare triple a raffica.”

Le cifre irrealistiche da dietro l’arco di James Harden

Durante la sua carriera, Harden ha mantenuto una percentuale del 36.3% nei tiri da tre punti, giocando per diverse squadre tra cui Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e attualmente i Los Angeles Clippers. Con una media di 24.1 punti a partita in 1.085 incontri, il suo contributo offensivo è stato costante e significativo.

Questo traguardo sottolinea l’impatto di Harden nel gioco moderno, caratterizzato da un’enfasi crescente sul tiro da tre punti. La sua capacità di segnare dalla lunga distanza ha influenzato il modo in cui le squadre costruiscono le loro strategie offensive, rendendolo uno dei giocatori più influenti della sua generazione.

Nonostante il divario con Curry, Harden continua a consolidare la sua eredità come uno dei migliori tiratori da tre punti nella storia della NBA, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua già illustre carriera.

Leggi Anche:

NBA, Cleveland ribalta Boston e torna alla vittoria con un super Donovan Mitchell

NBA, infortunio per LaMelo Ball: out almeno due settimane