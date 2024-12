I Golden State Warriors perdono ancora (quarta sconfitta consecutiva per loro), questa volta sono stati i Phoenix Suns a rendere amara la notte degli uomini di Steve Kerr. Nonostante il momento di crisi, c’è una notizia che può rendere felici i tifosi della franchigia californiana: Steph Curry è tornato in campo, nonostante le sue condizioni fisiche non ottimali.

Nella sfida contro i Phoenix Suns, Steph Curry ha giocato 32 minuti, registrando 23 punti, quattro assist e sette rimbalzi. Una buona notizia per i tifosi Warriors, anche se la squadra si è schiantata contro il muro di Booker & Co. Il numero 30 di Golden State è sceso in campo nonostante le sue condizioni fisiche non ottimali.

Nonostante questo, nel post partita ha tenuto a precisare che non è preoccupato per il fastidio che sente al ginocchio, come riporta Ohm Youngmisuk di ESPN:

Steph Curry said he is not concerned about the bilateral knee pain he has been feeling but admitted it is something he hasn’t dealt with before and is something he and team are trying to get ahead of and manage. He isn’t sure if he might have to miss a potential back-to-back game

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 1, 2024