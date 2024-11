Lakers quasi eliminati dalla NBA Cup; Redick boccia la difesa: “Molto su cui lavorare”

Il fallo speso da Max Christie su Shai Gilgeous Alexander, con gli avversari già in bonus a 22 secondi dal termine, è la fotografia della sconfitta Lakers contro i Thunder. JJ Redick, pur evidenziando il malinteso nella giocata in questione, fa risalire le cause della sconfitta a un approccio difensivo generale che i gialloviola si trascinano da almeno un paio di partite. Ecco un passaggio delle dichiarazioni del coach in conferenza stampa al termine della gara:

“La nota più importante da questa partita è che c’è molto su cui lavorare difensivamente. Non eravamo a questi livelli di connessione in difesa dalla prima partita di stagione. Non so dire il totale ma ci sono state sei, forse una dozzina di situazioni nelle quali ci siamo ‘sparati sui piedi’. Nonostante questo abbiamo giocato abbastanza per provare a vincere contro la miglior squadra a Ovest: è senza dubbio un buon segno.”



I Lakers non potranno con ogni probabilità difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella prima edizione dell’ In-season Tournament – NBA Cup, appunto.

