NBA, LiAngelo Ball lancia la sfida a Jake Paul: “Con l’allenamento giusto, potrei metterlo KO”

LiAngelo Ball, fratello di LaMelo e Lonzo Ball, ha recentemente espresso il desiderio di affrontare Jake Paul in un incontro di boxe. Durante il podcast “Unapologetically Angel”, Ball ha dichiarato che, con un adeguato periodo di allenamento, sarebbe in grado di mettere al tappeto lo YouTuber diventato pugile professionista.

Alla domanda se potesse sconfiggere Paul, LiAngelo ha risposto:

“Se mi allenassi, sì, penso di sì”.

Ha inoltre indicato una borsa di 20 milioni di dollari come incentivo per salire sul ring, cifra simile a quella che Mike Tyson avrebbe ricevuto nel suo recente incontro con Paul.

Jake Paul, 27 anni, ha recentemente ottenuto una vittoria per decisione unanime contro l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni, portando il suo record a 11 vittorie e 1 sconfitta, con 7 KO. Nonostante la differenza d’età abbia sollevato dubbi sull’effettiva portata di questa vittoria, Paul ha dimostrato di poter competere contro avversari di alto profilo. LiAngelo, 26 anni, pur non avendo l’esperienza pugilistica di Tyson, è un atleta professionista nella stessa fascia d’età di Paul. Sebbene la sua carriera nel basket non abbia raggiunto le vette dei suoi fratelli, un incontro con Paul potrebbe generare notevole interesse mediatico.

Jake ha già affrontato ex giocatori NBA, come Nate Robinson nel 2020, e la maggior parte dei suoi avversari proviene dal mondo delle arti marziali miste o della boxe. Un match contro LiAngelo Ball potrebbe rappresentare una nuova sfida e attirare l’attenzione di appassionati sia di boxe che di basket. Resta da vedere se questa sfida si concretizzerà, ma l’interesse di LiAngelo Ball aggiunge un ulteriore capitolo all’evoluzione della boxe tra celebrità e atleti provenienti da discipline diverse.

