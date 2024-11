Serviva una vittoria agli Oklahoma City Thunder per continuare a rimanere in corsa sul treno della NBA Cup e, alla fine, è arrivata: trionfo in casa dai Lakers grazie a uno Shai Gilgeous-Alexander in versione MVP, autore di 36 punti, nove assist e sei rimbalzi.

Shai Gilgeous-Alexander: “Raggiungeremo i nostri obiettivi”

36 punti di cui 15 solo nell’ultimo quarto, dove c’è stato il sorpasso OKC ai danni dei Lakers: Shai Gilgeous-Alexander è salito in cattedra per dare la possibilità ai suoi compagni di inseguire il loro sogno, la vittoria della NBA Cup. Una partita dove i Thunder hanno faticato, ma proprio nei momenti di difficoltà riescono a tirare fuori il meglio, come racconta SGA nel post gara:

“Abbiamo resistito. Sappiamo che se c’è qualche imprevisto, abbiamo una possibilità. Ci concentriamo su ciò che possiamo controllare – la nostra energia, il nostro impegno, la nostra concentrazione, l’intesa in difensa – lo abbiamo fatte nelle ultime due partite ed è il motivo per cui abbiamo ottenuto due vittorie”

Un successo che tiene in corsa OKC per la vittoria finale, un traguardo che per Gilgeous-Alexander non è così inarrivabile:

“Finché io e il gruppo miglioreremo, un giorno arriveremo dove vogliamo essere. Penso che questo sia il motivo per cui, come gruppo, siamo cresciuti così velocemente: abbiamo avuto questa mentalità e questa fame che ci spinge a dare tutto nelle difficoltà”

Nella prossima partita gli Oklahoma City Thunder saranno impegnati a Houston, dove cercheranno di continuare a sognare.

