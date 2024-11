NBA, pronto il ritorno di Jae Crowder

Jae Crowder è vicino a tornare nella NBA. Il veterano sarebbe vicino a trovare un accordo per unirsi ai Sacramento Kings in questa stagione. A rivelarlo è Shams Charania di ESPN. I dettagli dell’accordo al momento sono ancora sconosciuti. Tuttavia, il giocatore dovrebbe essere disponibile già a partire dalla partita di stanotte contro i Minnesota Timberwolves, che si giocherà a Minneapolis.

Crowder, 34enne, ha trascorso le ultime due stagioni con i Milwaukee Bucks. I Kings saranno la sua nona squadra nella Lega, ma non ha ancora vinto un Larry O’Brien Trophy. Nell’ultima stagione a Milwaukee ha registrato una media di 6.2 punti e 3.2 rimbalzi a partita. Quello ai Kings sarà un ritorno in qualche forma, dato che Crowder si è allenato in estate con la franchigia californiana. Una scelta, quella del contratto per il veterano, che per Sacramento è stata forzata visti gli infortuni con cui devono fare i conti. Trey Lyles è fuori per almeno tre settimane per uno stiramento al polpaccio destro, e DeMar DeRozan salterà la partita di mercoledì a causa di un’infiammazione muscolare alla schiena. Crowder, a questo punto, dovrebbe garantire maggiore profondità dietro a Keegan Murray e Domantas Sabonis.

