Partita rocambolesca quella tra i Dallas Mavericks e i Denver Nuggets dove, alla fine, sono stati i texani ad avere la meglio nonostante l’assenza di Luka Doncic. Non c’è stato così il duello con Nikola Jokic che, al rientro dopo un’assenza di tre partite, ha registrato la sesta tripla doppia in stagione.

Joker leaves it all on the floor in #EmiratesNBACup action:

33 PTS

17 REB

10 AST

Jokić’s 5th-straight triple-double and 137th of his career! pic.twitter.com/kbpqbxT8Xd

— NBA (@NBA) November 23, 2024