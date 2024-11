I Philadelphia 76ers trovano un’importante vittoria contro i Brooklyn Nets, anche senza i due pilastri Joel Embiid e Paul George: a condurre gli uomini di coach Nurse ci ha pensato il rookie Jared McCain, autore di una prestazione da 30 punti, cinque rimbalzi e due assist. Avvio formidabile di stagione per l’ex Duke, visto che sono sette partite consecutive in cui registra più di 20 punti.

Jared McCain: “Rispetto tutti, ma voglio il premio ROY”

Verso la fine dell’ultimo quarto, Jared McCain mette a referto una delle sue sei triple e – girandosi verso la telecamera – si auto proclama Rookie of the Year. Al termine della partita, ribadisce il concetto:

“L’ho detto e ne sono convinto: è uno dei miei obiettivi di questa stagione, è un pensiero che ho espresso dopo un momento di tensione e dove c’era competitività, ma è ciò che penso. Rispetto ogni altro rookie in questa lega, ma ovviamente credo in me stesso e voglio il premio”

Come stanno Embiid e George?

Se da una parte i tifosi dei 76ers si godono Jared McCain, dall’altra sono preoccupati sia per l’avvio di stagione (3-12) che per le condizioni di Joel Embiid e Paul George. Se PG13 presenta una contusione ossea al ginocchio sinistro – dove una risonanza ha escluso danni strutturali – e sarà fuori per almeno due partite, per Embiid il discorso è più complicato.

Coach Nick Nurse prova a dare una spiegazione sulle condizioni di salute della sua superstar:

“Arrivato all’arena aveva un po’ di gonfiore al ginocchio e l’abbiamo escluso prima dell’inizio della partita: nel weekend si sottoporrà alle varie cure, speriamo di avere notizie certe sulle sue condizioni a partire da lunedì. È un problema che sapevamo di dover affrontare all’inizio della stagione. Lo staff medico fa tutto il possibile per rimuovere quel gonfiore, ma non ci sentivamo abbastanza sicuri di rischiare. Ne eravamo abbastanza consapevoli non molto tempo dopo la mia conferenza stampa pre-partita, credevamo che sarebbe stato in grado di giocare stasera, così abbiamo ritenuto necessario intervenire questo fine settimana”

