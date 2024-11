Nba, Philadelphia perde con i Clippers: Paul George fischiato dagli ex tifosi

Nel ritorno di Paul George nella “sua” Los Angeles, non sono di certo mancati i fischi e i “buuu”. Il pubblico dell’Intuit Dome hanno accompagnato l’ex stella dei Clippers per tutta la durata dell’incontro, che ha visto gli stessi Clips vittoriosi sui Philadelphia 76ers per 110-98. Tutto questo nonostante per George, che ha registrato 18 punti e 7 rimbalzi in 24 minuti, la franchigia californiana abbia mostrato un video-tributo sul maxischermo con gli highlights di quando era a Los Angeles.

La telenovela ha inizio, o meglio fine, questa estate. George rifiuta l’ultima offerta dei Clippers (3 anni e 150 milioni di dollari) e accetta un quadriennale da 212 milioni. Si trasferisce così a Philadelphia come free agent. Mercoledì notte è tornato a Los Angeles (per la precisione Inglewood) per la prima volta, e l’accoglienza non è stata certo delle migliori. Tanto da scatenare un duro sfogo da parte del giocatore.

“È stupido. Ero un free agent. Non ho chiesto uno scambio o sono andato contro la squadra. La squadra mi ha presentato una proposta che andava bene per la squadra e io ho fatto ciò che era meglio per me in quella situazione. Ci sono stati anche degli applausi, li ho apprezzati. I fischi non li ho capiti. Ma è quello che è. È lo sport. Questo è ciò che c’è nello sport. Non vedo l’ora di essere qui l’anno prossimo e di ricevere altri fischi”.

Il suo ex coach, Ty Lue, ha una diversa visione e sorride al pensiero dei “buu”.

“È stato fantastico. Lo hanno fischiato. Hanno cercato di metterlo fuori gioco anche se non ha sbagliato molti tiri. Ma ora possono fare il tifo per lui domani”.

Leggi anche:

Nba, Embiid sospeso per tre partite senza stipendio

Classifica NBA 2024-2025

Spurs, Jeremy Sochan out a tempo indeterminato. E la squadra aspetta ancora Pop