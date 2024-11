7 giocatori NBA pronti alla breakout season nel 2024-2025

L’inizio della stagione NBA 2024-2025 ha già portato a diverse sorprese: dall’estrema efficienza dei Cleveland Cavaliers, ancora imbattuti fino al momento in cui scriviamo, al difficile avvio dei Milwaukee Bucks, partiti con un rivedibile record di 1-6. Senza dimenticare le prestazioni dei singoli giocatori, come la partita da 50 punti di Paolo Banchero. Proprio tra queste sorprese, ci sono poi quelle rappresentate dai giovani talenti della lega pronti a fare il grande salto nel proprio gioco, preparandosi a quella che per loro potrebbe essere la breakout season, ovvero la stagione dell’’esplosione’. Da playmaker emergenti ad ali versatili e atletiche, ecco quelli che per noi sono i sette giocatori da tenere d’occhio nel corso dell’anno.

Dyson Daniels

L’ex guardia dei New Orleans Pelicans si prepara a una stagione di svolta ad Atlanta, dove avrà la possibilità di competere per minuti importanti, soprattutto grazie all’uscita di Dejounte Murray. Daniels ha dimostrato una notevole abilità difensiva con 2.3 palle rubate per 36 minuti la scorsa stagione. Anche se la sua percentuale da tre punti si è fermata al 31% per due anni consecutivi, le sue prestazioni in preseason, dove ha segnato il 38% da tre su cinque tentativi a partita, suggeriscono un miglioramento. A 21 anni i margini di crescita sono infatti ancora ampi, e Daniels potrebbe diventare una pedina fondamentale per la difesa degli Hawks: in questo avvio di stagione è partito nello starting five titolare in tutte le partite finora disputate, facendo registrare una media di 12.5 punti e 2.2 palloni rubati a serata.