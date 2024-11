NBA, LeBron James è senza limiti: “Giocare anche con Bryce? Vediamo, dipende…”

LeBron James in campo in NBA anche nel 2026? Come diceva un precedente collega “i limiti, come le paure, sono soltanto un illusione”. Diventa però complicato credere che il nativo di Akron sarà ancora nella lega tra un paio di anni. Perché si parla, ad oggi, di 2026? Semplicemente perché Bryce James, il secondo genito, potrà dichiararsi al Draft NBA ed entrare ufficialmente nella Lega.

Dopo aver raggiunto il suo obiettivo di condividere il parquet NBA con Bronny, ora LeBron sembra voler prendere in considerazione anche questo particolarissimo traguardo. Interrogato da un giornalista di Cleveland.com, il Prescelto ha risposto così:

“Bryce è all’ultimo anno del liceo. Giocare con lui in NBA? Non lo so, davvero non lo so. Vedremo. Sarebbe molto bello. Dipende tutto da come sto di testa e come reagisce il mio corpo nei prossimi anni. Sarebbe la cosa più bella del mondo. I bambini hanno sempre grandi sogni e da genitore cerchi di metterli nelle migliori condizioni per renderli realtà. Sia Bronny che Bryce fin da piccoli hanno detto di amare la pallacanestro e noi abbiamo cercato di sostenerli il più possibile. Vedere quello che fanno lontano dalle telecamere è ancora più gratificante: tutto il lavoro che mettono ogni giorno per migliorare è bellissimo. Sono super orgoglioso di Bronny, di Bryce e di Zhuri: sono meravigliosi”.