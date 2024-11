Grande vittoria nella notte dei Minnesota Timberwolves ai danni dei Denver Nuggets: una partita tirata e ricca di molti capovolgimenti di fronte, dove gli animi dei giocatori si sono accesi più volte. L’apice si è raggiunto dopo una schiacciata spettacolare di Christian Braun: il numero 0 di Denver ha posterizzato Rudy Gobert e – preso dall’adrenalina – si è diretto con fare beffardo verso il difensore di Minnie, il quale non ha esitato a reagire. Rissa sfiorata ed evitata grazie all’intervento di giocatori e staff arbitrale.

CHRISTIAN BRAUN JUST ENDED GOBERT AND GOBERT STARTED SWINGING pic.twitter.com/oIpDd8Gv37 — BricksCenter (@BricksCenter) November 2, 2024

Il pentimento di Christian Braun: “Dispiace aver reagito così a Gobert”

Nel post partita Christian Braun ammette di aver esagerato nell’aver reagito così dopo la schiacciata ai danni di Rudy Gobert. Nonostante il grande gesto atletico, l’ala di Denver sente di aver sbagliato:

“Devo essere più responsabile e attento a ciò che faccio in campo: sono due punti, ovviamente queste sono le giocate che vuoi fare, ma se dopo prendo un tecnico faccio un favore all’avversario e non a noi, quindi devo fare un lavoro migliore per controllarmi”

Rudy Gobert – a parte le reazione in campo – non si è innervosito più di tanto e non prova rancore nei confronti di Christian Braun, come racconta ai microfoni dei giornalisti nel post gara:

“Ha fatto una grande giocata e, come accade spesso, c’è sempre un po’ di adrenalina. Si è avvicinato a me ma non è successo niente, sono cose che fanno parte del gioco: non ho niente contro Braun, penso che sia un ottimo giocatore e un bravo ragazzo. Alla fine per me conta la partita ed è stata una grande vittoria per noi: il modo in cui abbiamo superato le avversità stasera come gruppo è il tipo di vittoria che penso ti faccia crescere come squadra”

