NBA, sconfitta e infortunio per Stephen Curry: brutta serata per gli Warriors

Problemi in casa Golden State Warriors. Nella notte NBA appena andata in archivio, la compagine di Steve Kerr ha registrato una sconfitta contro i Los Angeles Clippers, insieme ad un infortunio accusato da Stephen Curry. Pochi minuti prima della fine del terzo quarto, il due volte MVP si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra. Ha provato a mantenersi caldo in panchina ed è tornato sul parquet all’inizio del quarto quarto, ma ha aggravato il suo infortunio e potrebbe saltare le prossime partite.

Nonostante la sconfitta e l’infortunio di Curry, gli Warriors possono comunque ritenersi soddisfatti dell’inizio di stagione di Andrew Wiggins. Dopo aver stabilito il suo record di rimbalzi in una partita di stagione regolare NBA contro Utah, ha concluso la partita con 29 punti e 11/15 al tiro. Detto questo, la franchigia di San Francisco approfondirà ora la questione con il playmaker, il quale si sottoporrà ai consueti esami strumentali.

Leggi Anche:

NBA, Miami svela la statua in onore di Dwyane Wade: ironia dal web

Draymond Green punge Embiid sulla gestione dei back to back in questa stagione NBA