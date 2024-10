Draymond Green punge Embiid sulla gestione dei back to back in questa stagione NBA

Messo davanti a un microfono Draymond Green difficilmente si lascia sfuggire occasioni per pungere gli avversari. Il “bersaglio” della recente puntata del suo podcast è Joel Embiid. Il centro dei Philadelphia 76ers deve ancora debuttare in questa stagione e attorno alla sua gestione si sono già creati vari rumors.

“Penso che dovresti disputare quante più partite possibili e registrare la media punti più alta possibile, inseguendo quanti più premi individuali possibili. Sul discorso dei campionati vinti, potresti non aggiudicartene nemmeno uno. Non sto dicendo che non lo vincerà, ma potrebbe accadere, e poi ti troveresti carente su ciò che siamo certi tu sia in grado di fare – vincere MVP, dominare tutti e lasciare. Stai fuori dichiarando ‘Sto cercando di massimizzare qualsiasi cosa per vincere il titolo alla fine’. Devi però sapere cosa ci vuole per riuscirci. Non è il suo caso perché non ha ancora vinto.”