NBA, Lonzo Ball torna in campo dopo 2 anni e segna 5 punti

Lonzo Ball è tornato a giocare una partita ufficiale in NBA dal 2022. Aveva vissuto un ritorno emozionante nella pre-season, quando aveva giocato per la prima volta dopo un trapianto di cartilagine al ginocchio sinistro nel marzo 2023: in quell’occasione i suoi compagni di squadra gli avevano regalato il pallone del match e lo avevano festeggiato nello spogliatoio. Ma nella notte, contro i New Orleans Pelicans, ha giocato la sua prima partita di stagione regolare dal 14 gennaio 2022, registrando 5 punti, 4 assist e 2 rimbalzi in 14 minuti nella sconfitta di Chicago per 123-111. In seguito Ball ha minimizzato l’importanza di quest’ultimo traguardo:

“Per essere onesti, mi è sembrato abbastanza simile alle partite di preseason. Stessi tiri. Stessi minuti. Semplicemente ho cercato di sfruttare al meglio il mio tempo in campo.”

I Bulls hanno intenzione di far uscire Ball dalla panchina e di limitare i suoi minuti a 14-16 a partita almeno per il prossimo futuro. Mercoledì è stata la prima volta che Ball è uscito dalla panchina dal 20 dicembre 2019. Ball ha affermato che il suo contributo più importante è stato semplicemente la sua disponibilità. È apparso in tre brevi spezzoni di gara contro i Pelicans:

“Vorrei sempre essere sempre in campo, ma devo ascoltare lo staff, il mio team e cercare di seguire la strada migliore per tornare in condizione”.

Ball ha definito le sue due apparizioni pre-stagionali una “prova” in vista della stagione regolare, ma non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il discorso sul ginocchio sinistro e concentrarsi solo sulla pallacanestro. Ha subito tre interventi chirurgici artroscopici al ginocchio da quando ha giocato la sua ultima partita più di 1.000 giorni fa.

