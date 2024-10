Embiid rimane ancora fuori e la NBA pronta ad indagare sulle reali condizioni del centro

Secondo quanto riferito da alcune fonti a ESPN, è probabile che la NBA avvierà un’indagine nel corso di questa settimana sui Philadelphia 76ers in merito alle reali condizioni di Joel Embiid. Il lungo, lo ricordiamo, non ha giocato la preseason per quella che la squadra ha definito una “gestione dell’infortunio al ginocchio sinistro”. Quindi, ha anche saltato la prima gara della regular season contro i Milwaukee Bucks e sarà out anche nelle altre due partite in programma questa settimana: venerdì contro i Toronto Raptors e domenica contro gli Indiana Pacers .

È consuetudine che la NBA avvii una indagine ogni volta che una superstar non sia a disposizione in una partita di cartello trasmessa in TV a livello nazionale. I 76ers hanno affermato che Embiid sta “rispondendo bene al suo piano personalizzato di recupero” e intensificherà le sue attività di ritorno in campo. Questa è parte della nuova normalità per Embiid in questa particolare stagione.

Il piano dovrebbe includere periodi di riposo periodici durante la stagione regolare e valutazioni di routine da parte dei dottori e dello staff medico dei 76ers. Il presidente delle operazioni di basket dei Sixers, Daryl Morey, aveva detto all’inizio di questo mese a Tim Bontemps di ESPN che Philadelphia avrebbe cercato di tenere sia Embiid che Paul George fuori dalle partite consecutive back-to-back di questa stagione:

“Saremo intelligenti al riguardo. Sia Paul [George] che Joel probabilmente non giocheranno molte partite raavvicinate, se non addirittura nessuna”.

Embiid ha anche detto a Bontemps:

“Se dovessi fare una previsione, probabilmente non giocherei mai più partite in back-to-back per il resto della mia carriera”.

Embiid durante l’offseason ha perso tra gli 11 e i 14 chili, con la speranza di perderne altri, e continuerà a indossare un tutore al ginocchio sinistro. Il lungo ha giocato solo 39 partite la scorsa stagione a causa di molteplici infortuni al ginocchio. È tornato in tempo per giocare contro i New York Knicks nei playoff, ma lo ha fatto non al 100%. Ha continuato a giocare per il Team USA quest’estate, aiutando gli americani a vincere la quinta medaglia d’oro consecutiva alle Olimpiadi di Parigi.

Leggi Anche:

NBA, Lonzo Ball torna in campo dopo 2 anni e segna 5 punti

Mercato NBA, Rudy Gobert rinnova con Minnesota: arrivano 110 milioni di dollari