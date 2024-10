NBA, Dejounte Murray si rompe la mano al debutto con New Orleans

Contentissimo di aver ritrovato la sua “posizione naturale” in cabina di regia ai Pelicans, Dejounte Murray ha faticato parecchio contro i Chicago Bulls. Il problema è che nonostante la vittoria, la partita è finita male per l’ex All-Star degli Spurs. Il giocatore ha infatti riportato la frattura della mano sinistra e dovrà rimanere out per un lungo periodo di tempo. Murray aveva totalizzato 14 punti, 10 assist e 8 rimbalzi nel suo debutto con New Orleans. Lo stesso play non si è poi presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti nel post-partita. Questa la reazione di CJ McCollum rispetto al problema fisico del suo compagno di squadra:

“Spero che non resti fuori troppo a lungo. Nel momento in cui si è fatto male, mi ha guardato e ha detto che non sentiva bene la sua mano. Ha continuato a giocare… Ha lottato, ha giocato e ha giocato bene, considerando quelle circostanze. Dejounte ha avuto una settimana difficile. Ha giocato bene, considerando che era stato out per tanto tempo. Stasera ha praticamente flirtato con una tripla doppia. È stato fantastico e lo sarà per tutta la stagione.”

La presenza di Murray in campo per la partita inaugurale era in dubbio già prima del suo infortunio, dopo che aveva lasciato la squadra qualche giorno prima per occuparsi di quella che l’allenatore Willie Green aveva definito un’emergenza familiare. È diventato il terzo giocatore nella storia dei Pelicans con 10 assist al suo debutto con Nola, unendosi a Elfrid Payton (2018) e Baron Davis (2002).

A New Orleans mancava già Zion Williamson , escluso dalla compagine della Louisiana per malattia. Venerdì sera i Pelicans giocheranno a Portland: sarà la prima di quattro partite in trasferta sulla costa occidentale.

