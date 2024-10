Mercato NBA, valanga di rinnovi: quinquennale per Jalen Suggs e Jalen Johnson

Due rinnovi identici, rookie extensions da cinque anni e 150 milioni di dollari. A firmare il loro nome nero su bianco, e inspessirsi il portafogli, sono Jalen Johnson e Jalen Suggs. Atlanta Hawks e Orlando Magic, due franchigie geograficamente non troppo distanti ma ad anni luce per quanto riguarda il percorso di “ricostruzione”, scommettono sul talento fatto in casa.

Atlanta Hawks forward Jalen Johnson has agreed to a five-year, $150 million rookie contract extension with the franchise, Klutch Sports CEO Rich Paul and representative Lucas Newton told ESPN. Major new deal for Atlanta’s young cornerstone. pic.twitter.com/bzlK7SCQNg — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2024

A riportare entrambi i rinnovi è il solito Shams Charania di ESPN. Entrambi sono fully guaranteed, completamente garantiti fino all’ultimo centesimo. Johnson ha avuto un’ottima stagione con gli Hawks, tanto da essere uno dei principali candidati per il premio di Most Improved Player. Ha registrato una media di 16 punti e 8.7 rimbalzi, entrambi massimi in carriera, tirando con più del 51% dal campo.

Orlando Magic guard Jalen Suggs has agreed to a five-year, $150.5 million rookie contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Massive new deal for the 2024 NBA All-Defensive team member. pic.twitter.com/7d3LrjcTRG — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2024

Suggs la scorsa stagione è stato selezionato nella seconda squadra All-Defensive dopo essere stato scelto con la numero 5 assoluta nel Draft del 2021. In tre stagioni NBA, ha registrato una media di 11.5 punti, 3.2 rimbalzi, 3.2 assist e 1.3 rubate a partita, tirando con il 42.2% dal campo e il 33.3% da tre. Tutte percentuali di gran lunga migliorate nel corso dell’ultima annata.

