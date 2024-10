NBA, Kyrie Irving: “Voglio giocare le Olimpiadi 2028 con Team USA o Australia”

Nuova stagione e stesso Kyrie Irving. Il playmaker dei Dallas Mavericks non vede l’ora di ricominciare l’annata NBA, nuovamente con Luka Doncic al suo fianco. Dopo aver assaporato le NBA Finals 2024, l’ex giocatore dei Celtics è stato riconosciuto come uno dei leader più importanti della compagine texana. E lui, sembra essere nei suoi panni in questo ruolo:

“Pensavo che essere un leader fosse una cosa per solitari, ma non è così. Si tratta letteralmente di circondarsi di persone intelligenti e gentili e di essere in grado di chiedergli di spingerti a dare il meglio quando non riesci a farlo da solo”.

Quindi, Irving è stato interrogato anche sulla sua assenza nel Team USA che ha vinto le Olimpiadi di Parigi 2024. Come l’ha presa? Queste le parole dell’attuale stella dei Mavericks:

“Sarei stato d’accordo sul fatto di dovermi guadagnare un posto nel roster, ma non me ne è stata data la possibilità e mi è sembrata una cosa un po’ strana. Senza dubbio ho il 2028 nel mirino: se non sarà con Team USA, mi piacerebbe giocare con l’Australia”.

