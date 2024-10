Celtics, Eddie House difende la titolarità di Horford in assenza di Porzingis: “Lui in quintetto”

Luke Kornet sta inanellando una serie di buone prestazioni mostrando un discreto fit su tutta la linea nel ruolo di titolare assegnatogli dai Celtics in preseason NBA. Joe Mazzulla, che nel proprio nel frontcourt deve fare i conti con l’infortunio di Porzingis, ha provato a mischiare le carte di recente. L’ipotesi di quintetto per Kornet, a scapito di Al Horford rappresenterebbe un rovesciamento parziale delle gerarchie. Secondo Eddie House, già campione NBA 2008 con i biancoverdi, il dualismo non sussiste. Ecco il pensiero esposto in un intervento su NBC Sports Boston:

“Il commento di Mazzulla è neutrale. Vuol dire: vogliamo che sia in grado di fare qualsiasi cosa di cui ci sia bisogno. Sappiamo tutti che se potrà essere schierato per una match sarà lui il titolare. Nessuno gli partirà davanti. L’unico caso in cui non occuperà un posto in quintetto sarà al ritorno di Porzingis, nella prima o seconda gara di un back-to-back. Ora come ora non ti puoi permettere di farlo sedere appena dopo il riscaldamento facendogli perdere la condizione e il ritmo.”

🗣️ @ChrisForsberg_ & @EddieHouse_50 discuss the possibility of Al Horford coming off the bench while Kristaps Porzingis is out Presented by @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/XwYILCIwSb — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 13, 2024

Nella passata stagione Horford fu titolare in oltre la metà delle partite disputate: 33 le partenze in quintetto su 65 apparizioni.

