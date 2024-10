Chauncey Billups pronto ad entrare nella Hall of Fame: “In pochi credevano in me”

Nelle prossime ore Chauncey Billups sarà ufficialmente all’interno della Hall of Fame NBA. Lui che è stato uno scienziato del gioco e ha finito per trovare la sua strada grazie al suo lavoro quotidiano, alla sua efficienza e alla sua continuità. Prima di vivere la gloria con i Detroit Pistons – che ha portato al titolo contro i Lakers di Kobe e Shaq nel 2004 – Chauncey Billups ha dovuto attraversare momenti difficili, con cinque cambi di squadra nei suoi primi cinque anni in NBA: Boston, Toronto, Denver, Minnesota e poi Detroit, dove ha comandato tutti per quasi sette anni. Alla vigilia della cerimonia ufficiale, Chauncey ha parlato in questa maniera:

“È stato un viaggio particolare. Diverso da quello di altri. E lo dico continuamente, dal momento in cui sono stato scelto fino ad oggi, è stata una strada difficile per me. Ad essere sincero, non ci sono state tante persone che credevano in me. Terza scelta al draft, cinque squadre nei miei primi cinque anni…non stavo giocando male. Ma è chiaro che non stavo giocando abbastanza bene… è così e ho imparato così tanto su me stesso durante questo processo che mi ha trasformato come persona.”

Il suo lavoro ha finito per dare i suoi frutti poiché è stato anche eletto MVP delle finali nel 2004 e ha avuto l’opportunità di giocare in una seconda finale NBA consecutiva, questa volta contro gli Spurs.

