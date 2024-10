NBA, DeRozan e la scelta di Sacramento: “Qui per vincere”

DeMar DeRozan torna nella sua California. Non una novità, visto che l’acquisizione di lusso da parte dei Sacramento Kings è avvenuta qualche mese fa. Ciò che mancava erano le motivazioni che avevano spinto il sei volte All-Star… non tanto ad andare via da Chicago, quanto a scegliere Sacramento. Una domanda che ha ricevuto direttamente risposta dal protagonista della questione: “Vincere”.

Nel primo episodio della miniserie The Run, pubblicata sul canale YouTube della franchigia, è questa la risposta che DeRozan dà a Paul Johnson, vicepresidente del player development di Sacramento.

“È la migliore opportunità possibile per vincere”.

Una sicurezza che la gestione di coach Mike Brown e del front office gli garantisce. In una Western Conference che dall’anno scorso sembra non avere un padrone prefissato. I Kings sono pronti a fare finalmente la voce grossa. Anche per questo DeRozan si è unito a Sacramento a luglio tramite una sign-and-trade, ricevendo un contratto triennale da 76 milioni di dollari.

Nello stesso episodio racconta di essersi già allenato varie volte in estate con il nuovo compagno Domantas Sabonis.

“Sabonis ha voluto venire a Los Angeles per allenarsi con me. Abbiamo trascorso un’intera settimana insieme. Solo il dialogo, il lavoro che abbiamo svolto… si potrebbe pensare che abbiamo giocato insieme per due anni dopo solo una settimana di allenamento”.

Leggi anche:

Fred VanVleet spinge i Rockets sul futuro NBA: “Non sono qui per tornare free agent”

Celtics, Eddie House difende la titolarità di Horford in assenza di Porzingis: “Lui in quintetto”

NBA, Steve Kerr mette alla prova gli Warriors in preseason: “Rotazione più profonda mai avuta”