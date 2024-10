NBA, Mitchell Robinson rientrerà a gennaio

Arrivano aggiornamenti in casa Knicks sul fronte infortuni. Mitchell Robinson, che si è operato due volte alla caviglia nel corso dell’ultimo anno, cercherà di rientrare in campo a gennaio. Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider per ESPN, il centro di New York salterà i primi due mesi di regular season per dedicarsi totalmente al recupero. Lo staff medico ha scelto un approccio cauto per permettere a Robinson di prendere il tempo necessario a non rischiare il riaggravarsi dei problemi.

A causa degli infortuni alla caviglia, Robinson ha giocato infatti solo 31 partite nella scorsa stagione. Si era operato nello scorso dicembre, per poi farsi nuovamente male nel primo turno dei Playoff contro i Philadelphia 76ers. La sua assenza nelle semifinali di Conference ha pesato molto sul rendimento dei Knicks, che si sono dovuti arrendere ai Pacers dopo sei partite. Negli scorsi anni Mitchell Robinson ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per i Knicks. In attacco è sicuramente limitato, ma le sue grandi doti difensive e a rimbalzo lo rendono un giocatore di cui Tom Thibodeau si fida molto.

In questa offseason i Knicks hanno deciso di rivoluzionare completamente il reparto lunghi. Prima è arrivato l’addio di Isaiah Hartenstein (che ha firmato un contratto triennale da 87 milioni con i Thunder), e poi qualche settimana fa la trade che ha sconvolto l’NBA. Karl-Anthony Towns vestirà la maglia di New York nella prossima stagione, e sarà sicuramente il centro titolare, almeno fino al rientro di Robinson. Allora Towns potrebbe giocare da ala grande, con Robinson da cinque nel quintetto. Nel roster dei Knicks ci sarà anche Jericho Sims, che soprattutto in questi primi mesi di regular season è chiamato a non far sentire troppo l’assenza di Robinson.

