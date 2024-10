NBA, infortunio per RJ Barrett: salterà il resto della preseason

Durante la partita amichevole tra Toronto Raptors e Washington Wizards, vinta 125-98 dai canadesi, RJ Barrett ha subito un infortunio alla spalla destra.

I controlli medici a cui si è sottoposto Barrett hanno evidenziato una distorsione all’articolazione acromioclavicolare della spalla destra che costringeranno l’ex Knicks a stare fuori dai parquet NBA per il resto della preseason. Lo stato dell’infortunio del giocatore verrà rivalutato prima dell’inizio della regular season che per i Raptors prenderà il via nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre tra le mura amiche della Scotiabank Arena contro i Cleveland Cavaliers.

Il 24enne ha subito l’infortunio sul finire del secondo quarto, si è diretto immediatamente negli spogliatoi senza fare più ritorno sul parquet del Belle Centre di Montréal. Prima di farsi male aveva segnato 17 punti grazie all’ottimo 7/10 dal campo (di cui 3/4 da dietro l’arco dei tre punti).

Il nativo di Toronto è tornato nella sua città natale a fine dicembre 2023 insieme al compagno di squadra Immanuel Quickley nella trade che ha portato OG Anunoby ai New York Knicks.

“Maple Mamba”, che ha giocato per la Nazionale del Canada al suo ritorno alle Olimpiadi quest’estate a Parigi, sta entrando nella sua sesta stagione NBA dopo essere stato selezionato con la terza scelta assoluta nel Draft NBA del 2019 dai New York Knicks.

Nella scorsa stagione Barrett ha registrato medie di 20.2 punti, 5.4 rimbalzi e 3.3 assist in 58 partite giocate tra Knicks e Raptors. Mentre se si considerano le medie in carriera i numeri calano leggermente: 18.4 punti, 5.4 rimbalzi e 2.9 assist ad allacciata di scarpe. I canadesi partono con l’obiettivo di migliorare lo score di 25 vittorie e 57 sconfitte messo a segno nella passata regular season.

