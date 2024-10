NBA, GM Survey 2024-2025: l’annuale sondaggio dei General Manager della lega

Come ogni stagione dal 2002-2003, in questo periodo dell’anno i 30 General Manager della lega si riuniscono per rispondere in forma anonima ad un sondaggio di 50 domande sulla stagione che si appresta a cominciare, il cosiddetto GM Survey. Dalla squadra vincitrice al titolo a chi alzerà il premio di MVP stagionale, passando per il miglior rookie dell’anno e arrivando fino al miglior head coach, ce n’è per tutti. Andiamo a scoprire insieme i risultati ad alcune delle domande più importanti del questionario per la stagione 2024-2025:

Quale squadra vincerà il titolo?

Boston Celtics, 83% Oklahoma City Thunder, 13% Dallas Mavericks, 3%

Classifica dei migliori quattro team della Eastern Conference:

Boston Celtics New York Knicks Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers

Classifica dei migliori quattro team della Western Conference:

Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Dallas Mavericks

Chi vincerà l’MVP?

Shai Gilgeous-Alexander (THUNDER) 40% Luka Dončić (MAVERICKS) 30% Joel Embiid (SIXERS), Nikola Jokić (NUGGETS), Jayson Tatum (CELTICS) 13%

Quintetto ideale, risultato delle votazioni del migliore giocatore per ogni ruolo:

Luka Dončić (MAVERICKS) 37%, Shai Gilgeous-Alexander (THUNDER) 30%

Anthony Edwards (T’WOLVES) 33%, Devin Booker (SUNS) 23%

Jayson Tatum (CELTICS) 47%, Luka Dončić (MAVERICKS) 17%

Giannis Antetokounmpo (BUCKS) 77%, Kevin Durant (SUNS) 7%

Nikola Jokić (NUGGETS) 87%, Joel Embiid (SIXERS) 10%

Quale squadra si è mossa meglio durante l’off-season?

Oklahoma City Thunder, 37% Philadelphia 76ers, 33% New York Knicks, 20%

Quale nuovo acquisto avrà l’impatto maggiore?

Paul George (SIXERS) 60% Mikal Bridges (KNICKS), Karl Anthony Towns (KNICKS) 13% Alex Caruso (THUNDER) 7%

Quale squadra migliorerà di più rispetto alla scorsa stagione?

Memphis Grizzlies, 67% San Antonio Spurs, 13% Philadelphia 76ers, 7%

Qual è stato il movimento più sorprendente di questa offseason?

Karl-Anthony Towns ai Knicks, 27% Paul George ai Sixers, 23% DeMar DeRozan ai Kings, 17% Mikal Bridges ai Knicks, 10% Zaccharie Risacher draftato con la prima scelta, 7%

Chi vincerà il Rookie of the Year?

Reed Sheppard (ROCKETS) 50% Zach Edey (GRIZZLIES) 30 % Stephon Castle (SPURS) 13%

Qual è il miglior giocatore internazionale nella NBA?

Nikola Jokić (NUGGETS) 87% Luka Dončić (MAVERICKS) 10% Victor Wembanyama (SPURS) 3%

Qual è il miglior difensore nella NBA?

Victor Wembanyama (SPURS) 40% Bam Adebayo (HEAT), Rudy Gobert (T’WOLVES), Jrue Holiday (CELTICS) 10% Giannis Antetokounmpo (BUCKS), Anthony Davis (LAKERS), Herb Jones (PELICANS) 7%

Qual è la miglior difesa nella NBA?

Boston Celtics 57% Minnesota Timberwolves 23% Oklahoma City Thunder 20%

Chi è il miglior allenatore della NBA?

Erik Spoelstra (HEAT) 69% Mark Daigneault (THUNDER) 17% Steve Kerr (WARRIORS) 7%

Qual è la squadra più divertente da guardare?

Indiana Pacers, 37% Oklahoma City Thunder, 27% Denver Nuggets, Golden State Warriors, 10% Boston Celtics, 7%

A chi lascereste l’ultimo tiro di una partita in bilico?

Stephen Curry (WARRIORS) 40% Kevin Durant (SUNS) 23% Luka Dončić (MAVERICKS) 10% Nikola Jokić (NUGGETS), Damian Lillard (BUCKS) 7%

