NBA, debutto vincente per Karl-Anthony Towns con i New York Knicks in preseason

Per la prima volta nella sua carriera, Karl-Anthony Towns ha indossato una maglia diversa da quella dei Wolves, ed è andata piuttosto bene. Nella notte, infatti, il lungo ha vestito la canotta dei Knicks nella vittoria per 111-109 contro Charlotte. Chiariamo subito che KAT ha terminato la contesa con un bottino di 10 punti e 4 rimbalzi in 15 minuti, tirando 2/7 dal campo, di cui 1 su 5 dalla distanza. La metà dei suoi punti sono stati segnati da tiro libero. Nel post-gara, Town ha commentato in questa maniera:

“So quanto talento che c’è in questa squadra. Devo solo giocare partite su partite con loro per poter mostrare quello che posso fare. Ogni giorno si tratta di scoprire le reciproche abitudini e di progredire. Questa è davvero la chiave per noi. Si farà mattone su mattone… È stato davvero bello indossare finalmente la maglia dei Knicks.”

Soddisfazione anche per Thibs, il quale vuole arrivare ad inizio regular season con gli ingranaggi a posto:

“Hanno bisogno di tempo, ovviamente, e volevo che prendessero confidenza con la partita. Si avvicina la partita d’esordio e dobbiamo andare avanti. È una questione di tempo. Ci sono stati schemi che sono stati eseguiti bene, altri che necessitano di miglioramenti. Ad esempio, dobbiamo migliorare la gestione dei possessi quando attacchiamo a destra.”

