Danny Green dice basta: «Spero di avervi resi orgogliosi»

«Non avrei mai immaginato di scrivere questa lettera, anche se sapevo che questo giorno sarebbe arrivato». Danny Green dice basta dopo 15 anni tra Cleveland, San Antonio, Toronto, Lakers, Philadelphia e Memphis. Finisce così la carriera di uno dei rari esempi di giocatore scelto al secondo giro del Draft, e sbocciato in un giocatore a tutto tondo che faceva invidia al resto della NBA. È uno dei quattro giocatori che nella storia della lega sono riusciti a conquistare tre anelli con tre squadre diverse: nel 2014 con gli Spurs, nel 2019 con i Raptors, nel 2020 con i Lakers nella Bolla di Orlando.

Danny Green è stato il classico unsung hero, troppo sottovalutato dalla critica sempre preda dei grandi fenomeni. Nonché uno dei più letali tiratori degli ultimi anni, ha salutato così la palla a spicchi sui social:

“Non avrei mai immaginato di scrivere questa lettera, anche se sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. La mia vita è ruotata intorno a questo gioco, che mi ha portato in tutto il mondo e mi ha fatto conoscere persone incredibili. È stato un viaggio incredibile di cui sono immensamente orgoglioso e che non avrei potuto realizzare senza il sostegno di tanti. Sono quello che sono grazie a voi, quindi grazie! A tutti i miei amici, alla famiglia, agli allenatori e ai compagni di squadra del liceo, del college e dei professionisti; a mia moglie e al mio bambino, che mi hanno spinto a essere non solo un grande giocatore, ma una persona migliore ogni giorno. Spero di rendervi orgogliosi quando appenderò la maglia e le scarpe da ginnastica al chiodo e mi allontanerò ufficialmente dal gioco. Sono entusiasta del prossimo capitolo e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide”.