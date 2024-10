NBA, LeBron James spiega perché ha scelto di giocare per i Lakers

Ormai da qualche stagione, LeBron James è orgogliosamente un membro dei Los Angeles Lakers. Nel corso della sua avventura con i gialloviola, il nativo di Akron ha vinto un titolo NBA, ossia quello conquistato nell’ormai nota bolla di Orlando durante il periodo Covid. LeBron, però, non aveva mai chiarito del tutto i motivi per cui aveva scelto di trascorrere i suoi ultimi anni di carriera in quel di Los Angeles. Quindi, ha approfittato dalla boutade di Ramona Shelbourne, giornalista di ESPN, per svelarne i motivi:

“Ho scelto i Lakers perché volevo aiutare Jeanie [Buss] a vincere altri titoli NBA, riportare quella scintilla che i Lakers avevano perso e vedere la mia famiglia godersi la California del Sud. Perché avrei dovuto prendere una decisione sulla base di come è stato trattato qualcun altro? Mia madre mi ha sempre detto: ‘Stai alla larga dagli affari degli altri adulti'”.

Come detto poco sopra, la Shelbourne aveva invece spiegato l’unione tra i Lakers e LeBron in questa maniera:

“Parte del motivo per cui LeBron ha scelto i Lakers nel 2018 è l’attenzione e la cura che i Lakers hanno dimostrato per le ultime stagioni NBA di Kobe Bryant. Gli è piaciuto come, nella storia, hanno sempre trattato i loro giocatori più iconici”.

Spiegazione respinta prontamente dal nativo di Akron.

