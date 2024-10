NBA, LeBron James pronto alla nuova stagione con i Lakers: “Ho ancora tanta benzina in corpo”

Stagione numero 22 ai nastri di partenza per LeBron James. All’alba dei 40 anni (che compirà a dicembre), il nativo di Akron si è presentato al suo ennesimo media day NBA, ancora con la canotta dei Los Angeles Lakers. Ovviamente, le prime domande dei giornalisti sono state pensate per capire la condizione fisica dello stesso LeBron, il quale si è presentato insieme a Bronny James:

“Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Concentrato, fresco. Avere qui Bronny con me: non voglio darlo per scontato. La definirei gioia pura: avere la chance di poter venire al lavoro insieme a tuo figlio e vedere da vicino la sua crescita. Mi allunga la vita. Ha 19 anni, ne farà 20 a ottobre, e avere attorno a me gente più giovane – come con Tyrese Haliburton e Anthony Edwards alle Olimpiadi – aiuta a mantenermi giovane.”