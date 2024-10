NBA, Luka Doncic carica Dallas: “Vogliamo il titolo. Thompson? Talento raro”

Quando gli è stato chiesto di riassumere in una parola l’ approccio dei Dallas Mavericks in questa stagione, la superstar Luka Doncic ha riflettuto per diversi secondi prima di trovare la risposta:

“Il titolo. Questo è l’obiettivo”

La speranza è che Klay Thompson, quattro volte campione durante i suoi 13 anni di permanenza con i Golden State Warriors, possa essere il tassello finale del puzzle del titolo dei Mavs. Anche Kyrie Irving si è detto d’accordo con la visione di Doncic:

“Sento che i nostri sogni possono essere possibili perché Klay è qui con noi ora. Ha aggiunto un grande valore alle nostre aspirazioni al titolo”.

Irving ha sottolineato come l’esperienza di Thompson nel vincere diversi anelli, possa giovare ai Mavs, che sono arrivati ​​alle finali NBA 2024 prima di perdere contro i Boston Celtics in cinque partite. Ma la discussione sul valore di Thompson, anche a 34 anni con due gravi infortuni nella sua storia relativamente recente, inizia con il suo tiro da tre punti storicamente d’élite. I Mavs hanno dato priorità all’aggiunta di un giocatore che potesse fare male dall’arco, soprattutto dopo aver faticato pesantemente dalla lunga distanza durante le ultime finali in cui Dallas ha tirato solo con il 31.6% da 3 punti.

Thompson è un tiratore da 3 punti dal 41.3% in carriera (38.7% su 9.0 tentativi a partita la scorsa stagione) e si classifica al sesto posto nella storia NBA con 2.481 triple realizzate. Doncic è convinto che Klay possa essere il tassello adatto al roster:

“Quando io e Kai abbiamo la palla, Klay diventerà fondamentale. Perché se lo lasci completamente libero, tirerà da tre. Quindi penso che la spaziatura sarà cruciale per noi, ma di questo vi dirò di più dopo un paio di partite”.

Con Irving che possiede il familiare numero 11 di Thompson a Dallas, Thompson ha scelto di indossare il numero 31 come un modo per onorare Reggie Miller quando lo supererà nella classifica dei migliori tiratori da dietro l’arco, poiché Thompson comincerà la nuova stagione con sole 80 triple di distanza dall’ex stella di Indiana. Capita anche che sia il numero indossato da Jason Terry, che l’allenatore Jason Kidd ha menzionato come l’ultimo tiratore di prim’ordine che i Mavs hanno visto:

“Abbiamo avuto tiratori di ottimo livello, ma non abbiamo avuto un Jason Terry o un Klay Thompson. È aria rara. Quando si parla di Klay, sappiamo che stiamo parlando di un giocatore che passerà alla storia come uno dei migliori tiratori di tutti i tempi. Quindi averlo dalla nostra parte, rende il gioco più facile in attacco. La spaziatura sarà importante. Sono cose che fanno vincere titoli.”

