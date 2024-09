A 21 anni e dopo due sole stagioni in NBA, AJ Griffin sta per ritirarsi dal basket giocato: la voce girava tra gli addetti ai lavori, ma nella notte il giocatore ha trovato l’accordo per il buyout con gli Houston Rockets.

AJ Griffin vicino al ritiro, le possibili motivazioni

Come riporta Shams Charania di The Athletic – lo stesso che qualche giorno fa aveva dato la notizia – AJ Griffin sta per dire addio al basket e alla NBA: dopo due stagioni tra i professionisti e a 21, l’ex Atlanta Hawks ha trovato un accordo con gli Houston Rockets per il buyout pari a 250mila dollari. Un accordo che ha lasciato tutti a bocca aperta visto che, da contratto per la stagione 2024/2025, il suo salario ammontava a 3.9 milioni.

Non si conosco le motivazioni della scelta di AJ Griffin, ma secondo varie fonti statunitensi il giocatore ha perso la passione per il basket complici, forse, i vari infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera, anche a livello liceale. Nella nota ufficiale gli Houston Rockets scrivono che: “Abbiamo compreso che la vita della persona era la priorità e abbiamo offerto tutto il supporto necessario“.

Nei due anni in NBA, AJ Griffin ha giocato solo con gli Atlanta Hawks: nella scorsa stagione è sceso in campo 20 volte, registrando una media di 7.5 punti, 1.9 rimbalzi e 0.8 assist.

