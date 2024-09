NBA, Lakers: Christian Wood operato in artroscopia al ginocchio sinistro

A meno di un mese dal via della preseason NBA, i Los Angeles Lakers notificano attraverso i propri canali social l’operazione in artroscopia al ginocchio sinistro sostenuta da Christian Wood. Il lungo dovrà osservare un periodo di stop di almeno otto settimane, trascorso il quale verrà rivalutato, stanti gli auspicati progressi, dallo staff gialloviola. L’operazione è stata effettuata al Ronald Reagan UCLA Medical Center. L’ultima apparizione di Wood sul parquet risale al pre- All-Star Game (14 febbraio scorso, contro gli Utah Jazz). 50 le presenze complessive nella stagione regolare NBA 2023-2024.

Lakers forward/center Christian Wood underwent a successful arthroscopic surgical procedure on his left knee today. The procedure was performed by Dr. Kristofer J. Jones at Ronald Reagan UCLA Medical Center. Wood will be reevaluated by team doctors in approximately eight weeks.

