NBA, i Lakers celebreranno Jerry West con il numero 44 su ogni maglia

I Los Angeles Lakers celebreranno per tutta la stagione 2024-2025 Jerry West con un patch speciale con il numero 44 sulla spalla sinistra di ogni canotta. È questa la notizia annunciata dagli stessi Lakers sui propri canali social.

La leggenda NBA, che ha giocato tutta la sua carriera (dal 1960 al 1974) con la maglia gialloviola addosso, è venuto a mancare lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni e i Lakers hanno l’intenzione di omaggiarlo non solo con il già citato patch, ma anche con una cerimonia in suo onore. La cerimonia si terrà il prossimo 22 ottobre alla Crypto.com Arena di Los Angeles, nella serata dell’opening night NBA contro i Minnesota Timberwolves.

“The Logo”, soprannominato così per aver ispirato la sagoma della lega cestistica americana, dopo aver terminato la propria carriera in cui ha vinto un solo titolo NBA, ha avuto una parentesi di tre anni sulla panchina proprio dei Lakers (dal 1976 al 1979) con un record di 145 vittorie e 101 sconfitte. Ma è da general manager che ha raggiunto i maggiori successi, vincendo 6 titoli sempre con i Los Angeles Lakers (1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001 e 2002) e altri 2 con i Golden State Warriors (nel 2015 e nel 2017). Ha inoltre vinto l’NBA Executive of the Year Award, premio conferito al miglior general manager della stagione, per due volte (nel 1994-1995 con i Los Angeles Lakers e nel 2003-2004 con i Memphis Grizzlies). Jerry West ha inoltre partecipato a 14 All-Star Game NBA, ha vinto un oro olimpico alle Olimpiadi del 1960 a Roma, è stato l’unico giocatore nella storia della NBA a vincere il premio di MVP delle Finals da perdente nel 1969, è stato inserito tra i 50 migliori giocatori della storia nel cinquantenario della NBA e poi tra i 75 migliori della storia, è stato inserito nella Basketball Hall of Fame nel 1980 e la sua maglia numero 44 è stata ritirata dai Los Angeles Lakers nel 1983.

