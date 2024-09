LeBron o Jordan? Arenas ribadisce: “MJ è rilevante solo grazie a James”

Michael Jordan o LeBron James? L’eterno dibattito su chi sia il GOAT (migliore di tutti i tempi) è destinato a essere… eterno. Per anni è stato il titolo indiscusso di MJ. Poi – in base alla generazione di nascita dell’appassionato – ha iniziato ad alternarsi tra i due giocatori più forti della storia.

Anche i giocatori hanno iniziato piano piano a schierarsi, consapevoli del tema divisivo. Tra i più vocali sulla questione è l’ex NBA Gilbert Arenas. La sua posizione, fortemente pro Lebron, è stata nuovamente ribadita nel podcast Above The Rim di Dwight Howard.

“Il dibattito non è reale. Solo oggi è reale, ma se ne parla solo quando viene fuori il nome di LeBron James. Questo è l’unico motivo per cui Michael Jordan rimane rilevante”.

Un motivo è il fatto che LeBron ancora non sia assurto davvero a una posizione quasi divina come “His Airness”. Così i vari Anthony Edwards di turno prima di tutto sono paragonati – a sproposito – con Jordan.

“Stanno combattendo le statistiche dei più grandi, e una volta che LeBron James si consolida come il GOAT, Jordan svanisce. Ecco perché nessuno parla di Kobe come uno dei grandi, perché è già stato superato. Non ha senso parlare del numero tre, contano solo l’uno e il due”.