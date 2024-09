Mercato NBA, Utah Jazz: ufficiale la firma di Patty Mills

Patty Mills è un nuovo giocatore degli Utah Jazz. Dopo le anticipazioni di Adrian Wojnarowski e ESPN in settimana (contratto annuale da 3.3 milioni di dollari), la franchigia di Salt Lake City ha confermato l’accordo. Per 10 stagioni a San Antonio, il campione NBA 2014, entrato in NBA con Portland, aveva disputato l’ultima annata tra Atlanta e Miami (32 presenze, quattro punti di media).

