NBA, Magic Johnson replica ad Anthony Edwards: “Non rispondo a chi non ha mai vinto niente”

Era ovvio che i recenti commenti di Anthony Edwards sulla mancanza di talento tra i giocatori degli anni ’80 e ’90 avrebbero fatto rumore. Una settimana fa la guardia All-Star dei Wolves aveva risposto ai molteplici discorsi sulla differenza di livello tra la NBA degli anni ’80 e ’90 e quella attuale in questa maniera:

Alla domanda su questa affermazione, Magic Johnson non è stato gentile con Edwards:

“Non rispondo mai a qualcuno che non ha mai vinto un titolo. Non c’è molto a cui rispondere… Non ha vinto un titolo NCAA. Non so nemmeno se ha vinto un titolo di scuola superiore…”