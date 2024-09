NBA, botta e risposta tra Shaquille O’Neal e Gobert: “Lui e Simmons non sanno giocare a basket”

Come spesso capita, altro beef settimanale in NBA. Stavolta, i due protagonisti sono stati Shaquille O’Neal e Rudy Gobert. Il primo, attuale commentatore del basket americano sui media nazionali, ha attaccato direttamente il giocatore francese, definendolo senza mezzi termini come l’atleta NBA più scarso in circolazione. Queste le sue parole rilasciate durante una intervista a Complex:

“Chi è il peggior giocatore di pallacanestro? Rudy Gobert. Simmons? Anche lui è un altro fannullone… Se firmi un contratto da 250 milioni, fammi vedere che li meriti. C’è un motivo se io alla mia età cammino in modo strano e non riesco a girare il collo: perché ho giocato per meritarmi i miei 120 milioni. Poi ci sono giocatori come lui che fanno saltare il sistema: guadagnano tutti quei soldi e non sanno giocare. E io non rispetto giocatori così. Ogni volta che faccio questi commenti pensano che io odi i giocatori di oggi, ma quelli che io dico sono fatti. Ci sono insegnanti, pompieri e dottori che fanno lavori veri e non guadagnano niente”.

A stretto giro, è quindi arrivata la risposta dello stesso lungo francese:

“È triste vedere una persona che ha raggiunto i risultati di Shaq sia nello sport che nel business scaldarsi così per i soldi e i risultati di un altro uomo. Capisco la necessità di intrattenere, ma a differenza di altri ex giocatori non hai bisogno di questo tipo di cose per rimanere rilevante.”

Leggi Anche:

NBA, Philadelphia rischia di perdere i 76ers: il New Jersey preme per avere la franchigia

NBA, i Timberwolves sono sicuri: vogliono tenersi stretti Gobert