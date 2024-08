NBA, un altro veterano rinforza le fila dei Boston Celtics

I Boston Celtics, freschi campioni NBA, continuano a rimpolpare una rosa già vincente. Per chi vince le direzioni sono solitamente tre: non smantellare il roster, e aggiungervi giovani di prospettiva insieme a veterani a prezzo da discount. Il primo tassello è stato rispettato: i primi 11 giocatori per minutaggio della passata stagione giocheranno ancora in canotta verde. Ma anche la seconda casella ha trovato risposte concrete. È proprio il caso di Lonnie Walker IV: free agent fino a mercoledì sera, avrebbe poi firmato un contratto annuale di tipo Exhibit 10 con i Celtics. A riferirlo per primo è l’insider di ESPN Adrian Wojnaroski.

Contract details for Lonnie Walker IV with the Celtics, sources said: Exhibit 10. An E10 allows Celtics to give a bonus to Walker if he is waived after training camp and plays for the team’s G League affiliate in Maine.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2024