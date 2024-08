La sfida di Ty Lue alla NBA: “I Clippers dimostreranno a tutti che si sbagliano”

I Los Angeles Clippers hanno avuto una delle peggiori offseason in assoluto. Almeno è quanto è emerso da un sondaggio anonimo condotto da ESPN tra i corridoi dei front office della NBA. In entrata Nicolas Batum e Derrick Jones Jr., in uscita una stella come Paul George direzione Philadelphia. Per Ty Lue, coach dei californiani, no è assolutamente così. Lo ha dichiarato a Ohm Youngmisuk di ESPN.

“Quando perdi un giocatore del calibro di Paul George, immediatamente la gente pensa: ‘Oh, non possono vincere’ o ‘Non saranno competitivi’. Ci danno per spacciati: questo mi dà una dose extra di motivazione. Non vedo l’ora di dimostrare che tutti si sbagliano”.

Un’estate trascorsa sulla panchina di Team USA alle Olimpiadi per Ty Lue, artefice insieme a Kerr e Spoelstra dell’oro a Parigi 2024. E ora, per la prima volta, avrà a disposizione per tutto il training camp anche la sua seconda stella: James Harden, acquisito in corsa la scorsa stagione.

“Imparare al volo come usarlo sul parquet è stata dura… Quello che ci ha dimostrato è che con lui possiamo salire di livello sul pick-and-roll… segnare, fare giocate per gli altri, rendere facile il gioco per tutti”.

A ciò si aggiunge un Kawhi Leonard – per ora – sano, una profondità di rosa leggermente migliore e l’aggiunta di Jeff Van Gundy come assistente principale e coordinatore difensivo. Insomma, tutto sembra al suo posto. Ma alla fine tutto dipenderà dalla salute di Leonard e Harden e dal livello che riusciranno a mantenere per 82 partite. Ma la perdita di Paul George rimane un duro colpo per le speranze di titolo.

Leggi Anche:

Netflix, in arrivo “Starting 5”: la serie che racconta la stagione 2023-24 di 5 star NBA

NBA, un altro veterano rinforza le fila dei Boston Celtics

NBA, Magic Johnson replica ad Anthony Edwards: “Non rispondo a chi non ha mai vinto niente”