Nowitzki sogna il tandem NBA Jokic-Doncic: “Dovesse succedere, spero sia a Dallas”

Una serata particolare come quella della gara di addio al basket di Goran Dragic regala emozioni e un velo di nostalgia. Dirk Nowitzki, tra i presenti per l’occasione a Lubiana tra le file di Team Luka, si fa trascinare dalla composizione dei due roster per assecondare ipotesi di quello che ad oggi appare fantabasket NBA: Luka Doncic e Nikola Jokic in campo insieme.

Doncic con Jokic in NBA? Nowitzki stuzzica i Dallas Mavericks

Ecco le dichiarazioni riportate da Eurohoops:

“Dovesse succedere, spero sia a Dallas. Non so se accadrà, ma ovviamente sono due dei migliori giocatori, se non i migliori al mondo. Sono in ottimi rapporti, trascorrono tempo assieme e nutrono rispetto genuino l’uno per l’altro. Non ho la certezza, ma ovviamente vogliamo Luka a Dallas il più a lungo possibile. Spero che chiuda lì la sua carriera. Adoro il gioco di Jokic, la sua passione e abilità [nel ruolo di] lungo. Entrambi sono giocatori incredibili.”

